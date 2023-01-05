«Сампдория» выиграла первый матч в году впервые с 2016 года

Шестнадцатый тур итальянского чемпионата, начавшийся в среду, удачно сложился для «Сампдории» - команда одержала вторую победу в сезоне, одолев на выезде «Сассуоло». Как оказалось, это был первый раз с 2016 года, когда команде удалось выиграть свой первый матч в году. Тогда это случилось в игре с «Дженоа», а руководил «Сампдорией» Винченцо Монтелла. После этого команда провела шесть матчей - два из них сыграла вничью, а четыре проиграла.

В семнадцатом туре «Сампдории», мотивированной победой над «Сассуоло», предстоит серьезный экзамен - домашний матч с лидером чемпионата, «Наполи».