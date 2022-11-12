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Чемпионат Италии. Серия А

Фанаты «Лацио» поддержали анти-ЛГБТ высказывания официального представителя Чемпионата мира

12 Ноября 2022 • 04:01 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
1 2.00 X 3.35 2 3.95
13.11 22:45

Фанаты итальянского клуба «Лацио» известны своими приверженностью правым взглядам, а потому они решили поддержать недавние высказывания бывшего футболиста сборной Катара, а ныне представителя своей страны-организатора ЧМ - Халида Салмана. Он, напомним, дал понять, что считает гомосексуализм психическим расстройством, чем привел в панику всех либералов Европы.

О том, что в Европейском Союзе есть разные точки зрения на это дело, и напомнили фанаты «орлят», которые провели в Риме пикет, вывесив соответствующие баннера, в которых отобразили свою поддержку словам Салмана.

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Лацио Хаким Салман
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