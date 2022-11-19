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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеза раньше вернётся к тренировкам в «Ювентусе»

19 Ноября 2022 • 17:24 Комментировать (1)
Ювентус
3:0
Лацио
окончен

Один из лидеров туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза намерен вернуться на поле в январе в отличной форме.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, чемпион Европы прервёт свой отпуск во время перерыва на чемпионат мира и вернётся к тренировкам на неделю раньше своих товарищей по команде. Отметим, что игрок пропустил девять месяцев из-за разрыва крестообразной связки. 2 ноября вингер совершил своё возвращение во встрече последнего тура Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен».

Напомним, что сборная Италии пропускает предстоящий мундиаль, что позволит Кьезе сконцентрироваться на клубной карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза
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ЮвиК
19 Ноября 2022 в 17:35
Боец!
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