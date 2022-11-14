Мойзе Кин: «Я отвечаю всем на поле»

В матче пятнадцатого тура туринский «Ювентус» крупно обыграл в домашнем матче римский «Лацио», забив тому три безответных мяча. Это была уже шестая кряду победа «Ювентуса» после того, как в начале октября команда пропустила два мяча от «Милана» и проиграла в последний на настоящий момент раз. Своими впечатлениями поделился автор двух голов - Мойзе Кин.

- Отвечать на поле голами - это единственный способ закрыть рот критикам. Сегодня мы сыграли отлично, как команда. Я забил два гола, и я очень доволен этим. Аллегри всегда помогает мне советами и мне хотелось отблагодарить его, - цитирует слова Кина juvenews.eu.