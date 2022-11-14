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Чемпионат Италии. Серия А

Мойзе Кин: «Я отвечаю всем на поле»

14 Ноября 2022 • 07:35 Комментировать
Ювентус
3:0
Лацио
окончен

В матче пятнадцатого тура туринский «Ювентус» крупно обыграл в домашнем матче римский «Лацио», забив тому три безответных мяча. Это была уже шестая кряду победа «Ювентуса» после того, как в начале октября команда пропустила два мяча от «Милана» и проиграла в последний на настоящий момент раз. Своими впечатлениями поделился автор двух голов - Мойзе Кин.

- Отвечать на поле голами - это единственный способ закрыть рот критикам. Сегодня мы сыграли отлично, как команда. Я забил два гола, и я очень доволен этим. Аллегри всегда помогает мне советами и мне хотелось отблагодарить его, - цитирует слова Кина juvenews.eu.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Мойзе Кин
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