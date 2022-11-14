Аллегри рассказал о причинах преображения Мойзе Кина

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос об отличной форме Мойзе Кина.

Многие списывали нападающего со счетов, однако Аллегри предоставил ему шанс – и не прогадал: в последних четырёх матчах 22-летний футболист забил четырежды. Именно дубль Кина позволил «бьянконери» одержать победу над «Лацио» в воскресном матче Серии А (3:0).

«Кин стал гораздо более уравновешенным, что важно, ведь иногда у него возникали с этим проблемы. Он очень усердно работает и сбросил пять-шесть килограммов по сравнению с прошлым сезоном. Вы можете видеть, что сейчас у него совсем другой настрой», – отметил в послематчевом интервью Аллегри.