Аллегри: «Я и Сарри – полные противоположности»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался в преддверии матча чемпионата Италии против «Лацио», который состоится в воскресенье.

«Я ожидаю трудного матча, ведь «Лацио» – очень серьёзный соперник, – делится мнением рулевой «бьянконери», которого цитирует журналист Джанлука ди Марцио. – Команда Маурицио Сарри хорошо организована и имеет в своих рядах очень техничных футболистов.

Что общего между мной и Сарри? Я не знаю. Маурицио – отличный тренер и последний человек, выигравший Скудетто с «Ювентусом», но с технической точки зрения мы с ним, вероятно, полные противоположности», – заявил Аллегри.