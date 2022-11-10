Аллегри поделился обновлённой информацией о травме Влаховича

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не ожидает возвращения нападающего Душана Влаховича до перерыва на чемпионат мира.

Из-за травмы серб пропустил недавние матчи туринцев, включая сегодняшний поединок Серии А против «Вероны» (1:0). Как сообщил Аллегри в послематчевом интервью, возвращение форварда затягивается: «Посмотрим, как будет проходить восстановление Влаховича, но его участие в матче против «Лацио» маловероятно», – заявил рулевой «бьянконери».

Душан Влахович – лучший бомбардир «Ювентуса» в нынешнем розыгрыше Серии А с шестью забитыми мячами.

Поединок «Ювентус» – «Лацио» состоится 13 ноября.