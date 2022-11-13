Мостовой: «В матче «Ювентус» — «Лацио» интриги не получится»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата Италии, в котором «Ювентус» примет на своём поле «Лацио».

Эксперт отметил прогресс в игре туринской команды, которая, по мнению Мостового, без особых проблем обыграет гостей из Рима. Напомним, что на данный момент «Лацио» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, опережая «старую синьору» на два очка.

«Ювентус» лишь набирает обороты с каждой игрой, чего нельзя сказать о противнике, который стал часто терять очки. Мой прогноз — победа «Ювентуса», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Матч «Ювентус» — «Лацио» состоится сегодня, 13 ноября. Встреча начнётся в 22:45 по московскому времени.