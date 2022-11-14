Сарри – о матче с «Ювентусом»: «Трудно играть против соперника, который отсиживается у своих ворот»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал неудачу в поединке с «Ювентусом» (0:3).

Счёт в матче открыл Мойзе Кин, забивший на 43-й минуте. Он же удвоил преимущество туринцев в начале второго тайма, а на 90-й минуте Аркадиуш Милик установил на табло итоговый результат.

«Вероятно, всё решил первый тайм: в первые 40 минут мы могли контролировать ситуацию, но не рисковали. Трудно взламывать оборону команды, которая отсиживается у своих ворот, когда у тебя нет центрфорварда. Не скажу, что «Ювентус» победил незаслуженно, но 3:0 – явный перебор.

Как мне показалось, первый гол был обусловлен потерей концентрации, а третий мяч и вовсе стал результатом нелепой ошибки. Мы должны взять на себя ответственность», – сказал в интервью DAZN наставник римлян.