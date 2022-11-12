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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Влахович не сыграет против «Лацио»

12 Ноября 2022 • 21:39 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
1 2.00 X 3.35 2 3.95
13.11 22:45

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что не сможет рассчитывать на Душана Влаховича в предстоящем матче Серии А против «Лацио».

Сербский форвард отсутствовал в последних поединках из-за травмы, и в воскресенье туринцам снова придётся обходиться без одного из лидеров атаки.

«Влаховича не будет в заявке на матч. Он тренировался вчера и сегодня, но по-прежнему не готов играть. Включая игрока в заявку, нужно быть уверенным, что он способен помочь хотя бы со скамейки – Душан сейчас не в том состоянии», – поведал Аллегри на пресс-конференции.

Душан Влахович возглавляет список бомбардиров «Ювентуса» в Серии А с шестью забитыми голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Массимилиано Аллегри Душан Влахович
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