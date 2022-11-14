Неудержимый «Ювентус» разгромил «Лацио»

В заключительном матче 15-го тура за место в тройке лучших команд бились «Ювентус» и «Лацио». Туринцы не так часто контролировали мяч, но превзошли конкурентов в главном - количестве ударов и голов. В самом конце первого тайма голкипер римлян грубо ошибся, Мойзе Кин в итоге получил мяч впереди, опередил вратаря и по дуге поразил рамку. Он же удвоил перевес после того, как Иван Проведель парировал угрозу от Филипа Костича. В самой концовке Федерико Кьеза прострелил на Аркадиуша Милика, и тот сделал счет разгромным.

«Ювентус» продлил победную серию и ворвался на третье место, потеснив соперника.