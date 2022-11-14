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Чемпионат Италии. Серия А

Неудержимый «Ювентус» разгромил «Лацио»

14 Ноября 2022 • 00:37 Комментировать (4)
Ювентус
3:0
Лацио
окончен

В заключительном матче 15-го тура за место в тройке лучших команд бились «Ювентус» и «Лацио». Туринцы не так часто контролировали мяч, но превзошли конкурентов в главном - количестве ударов и голов. В самом конце первого тайма голкипер римлян грубо ошибся, Мойзе Кин в итоге получил мяч впереди, опередил вратаря и по дуге поразил рамку. Он же удвоил перевес после того, как Иван Проведель парировал угрозу от Филипа Костича. В самой концовке Федерико Кьеза прострелил на Аркадиуша Милика, и тот сделал счет разгромным.

«Ювентус» продлил победную серию и ворвался на третье место, потеснив соперника.

Протокол игры  
Ювентус3:0Лацио
(1:0) Кин Мойзе43'  
(2:0) Кин Мойзе54'  
(3:0) Милик Аркадиуш90'  
Щесны ВойцехГатти Федерико  25'Бремер Глейсон  27'Данило ЛуисКуадрадо ХуанКостич Филип 64' (Кьеза Федерико ( 64') Фаджоли НиколоЛокателли Мануэль 85' (Паредес Леандро ( 85') Рабио АдриенКин Мойзе 62' (Ди Мария Анхель ( 62') Милик Аркадиуш
Запасные: Ругани ДаниэлеБонуччи ЛеонардоПинсольо КарлоСоуле МатиасМиретти ФабиоБарбьери Томмазо
Проведель ИванХюсай Эльсейд 69' (Хила Марио ( 69') Казале НиколоРоманьоли АлессиоМарушич АдамМилинкович-Савич Сергей  28' 78' (Антонио Маркос ( 78') Катальди Данило 58' (Альберто Луис ( 58') Башич Тома 58' (Весино Матиас ( 58') Ромеро Лука 69' (Канчельери Маттео ( 69') Андерсон ФелипеПедро Родригес
Запасные: Максимиану ЛуишАдамонис МарюсБертини МаркоРаду СтефанКаменович Димитрие
13 ноября. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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FORZAYOU
14 Ноября 2022 в 00:49
ЛЧ как гиря была походу, жаль перерыв будет. Тракторист, как ружье в индийском фильме)))
sagittarius
14 Ноября 2022 в 00:53
В известной поговорке раз в году и палка стреляет. Но наше полено стреляет уже вторую игру подряд, теперь ещё и дважды. Коллега, лично я в некотором замешательстве...
sagittarius
14 Ноября 2022 в 00:48
До сих пор мне не удавалось посмотреть хотя бы один матч лациале. Теперь же возникает вопрос: a как они находятся в лидирующей группе с такой игрой? Верона в предыдущей игре выглядела куда лучше. Юве не показал какого-то особого рвения, но даже этого хватило для очень убедительной победы. FJ!
Перерыв
ЮвиК
14 Ноября 2022 в 00:43
Отличная победа! Первый результат от Кьезы. Отличное завершение на перерыв. Форца Юве! Ждем ЧМ!
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Окончен
Милан Милан
Фиорентина Фиорентина
2
1
1.70 3.80 5.00
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Ювентус Ювентус
Лацио Лацио
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0
1.28 4.60 18.00
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