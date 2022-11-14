Неудержимый «Ювентус» разгромил «Лацио»

В заключительном матче 15-го тура за место в тройке лучших команд бились «Ювентус» и «Лацио». Туринцы не так часто контролировали мяч, но превзошли конкурентов в главном - количестве ударов и голов. В самом конце первого тайма голкипер римлян грубо ошибся, Мойзе Кин в итоге получил мяч впереди, опередил вратаря и по дуге поразил рамку. Он же удвоил перевес после того, как Иван Проведель парировал угрозу от Филипа Костича. В самой концовке Федерико Кьеза прострелил на Аркадиуша Милика, и тот сделал счет разгромным.
«Ювентус» продлил победную серию и ворвался на третье место, потеснив соперника.
Протокол игры
|(1:0) Кин Мойзе43'
|(2:0) Кин Мойзе54'
|(3:0) Милик Аркадиуш90'
Щесны Войцех•Гатти Федерико• 25'Бремер Глейсон• 27'Данило Луис•Куадрадо Хуан•Костич Филип64' (Кьеза Федерико (64') •Фаджоли Николо•Локателли Мануэль85' (Паредес Леандро (85') •Рабио Адриен•Кин Мойзе62' (Ди Мария Анхель (62') •Милик Аркадиуш
Проведель Иван•Хюсай Эльсейд69' (Хила Марио (69') •Казале Николо•Романьоли Алессио•Марушич Адам•Милинкович-Савич Сергей 28'78' (Антонио Маркос (78') •Катальди Данило58' (Альберто Луис (58') •Башич Тома58' (Весино Матиас (58') •Ромеро Лука69' (Канчельери Маттео (69') •Андерсон Фелипе•Педро Родригес
13 ноября. Стадион "Альянц Стэдиум".
Перерыв
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