Перин: «Такой «Ювентус» может сражаться с кем угодно»

Голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин поделился мыслями о перспективах своей команды.

В четверг туринский гранд обыграл «Верону» (1:0), отпраздновав пятую победу кряду в Серии А и взлетев на четвёртое место в турнирной таблице перед очной битвой с «Лацио», занимающим вторую строчку.

«Нам ещё предстоит кое-что улучшить, мы знаем свои сильные и слабые стороны, но мы способны регулярно выигрывать, когда показываем свой максимум – такой «Ювентус» может сражаться с кем угодно. Важно сохранить настрой на предстоящий матч против «Лацио». Нужно готовиться к каждой игре по отдельности, не загадывая наперёд», – заявил Перин.

«Ювентус» сыграет против «Лацио» 13 ноября.