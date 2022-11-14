Дебютант сборной Италии Миретти назвал своих кумиров

Молодой полузащитник «Ювентуса» Фабио Миретти назвал своих кумиров, а также поделился эмоциями от вызова в сборную Италии.

«Кем был бы я из состава сборной Италии прошлых лет? Наверное, Маркизио — исходя из карьеры, которая у него была. Кроме того, он вручил мне награду Golden Boy. Это было честью для меня», — сказал хавбек, чьи слова приводит пресс-служба национальной команды.

Также Фабио рассказал, что в детстве восхищался игрой Павла Недведа, а из нынешних футболистов своим ориентиром игрок видит Кевина де Брёйне. Миретти отметил, что поверил в вызов в первую итальянскую команду только после того, как огласили его имя.

Шанс дебютировать в футболке «скуадры адзурры» игрок «Ювентуса» получит в матчах против Албании и Австрии 16 или 20 ноября соответственно.