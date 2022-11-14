Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Дебютант сборной Италии Миретти назвал своих кумиров

14 Ноября 2022 • 23:42 Комментировать
Ювентус
3:0
Лацио
окончен

Молодой полузащитник «Ювентуса» Фабио Миретти назвал своих кумиров, а также поделился эмоциями от вызова в сборную Италии.

«Кем был бы я из состава сборной Италии прошлых лет? Наверное, Маркизио — исходя из карьеры, которая у него была. Кроме того, он вручил мне награду Golden Boy. Это было честью для меня», — сказал хавбек, чьи слова приводит пресс-служба национальной команды.

Также Фабио рассказал, что в детстве восхищался игрой Павла Недведа, а из нынешних футболистов своим ориентиром игрок видит Кевина де Брёйне. Миретти отметил, что поверил в вызов в первую итальянскую команду только после того, как огласили его имя.

Шанс дебютировать в футболке «скуадры адзурры» игрок «Ювентуса» получит в матчах против Албании и Австрии 16 или 20 ноября соответственно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Маркизио Фабио Миретти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
14 Ноября
23:42 · Италия. Серия А
Дебютант сборной Италии Миретти назвал своих кумиров
22:18 · Италия. Серия Б
Буффон не намерен завершать карьеру
19:34 · Италия. Серия А
​Моуринью объяснил, почему он не будет поддерживать Абрахама
16:45 · Италия. Серия А
Маротта высказался о будущем Джеко
16:41 · Италия. Серия А
​Маротта считает, что Роналду трудно переживает физический упадок
16:11 · Англия. Премьер-лига
Лидирующий ​«Арсенал» - самая молодая команда АПЛ 1
15:21 · Италия. Серия А
«Милан» хочет выкупить Диаса на постоянной основе за 20 миллионов евро
12:00 · Италия. Серия А
«Ювентус» работает над арендой игрока «Реала»
11:21 · Италия. Серия А
Месси хочет привести в «ПСЖ» аргентинского вингера
10:46 · Италия. Серия А
«Верона» потерпела десять поражений кряду
10:41 · Германия. Бундеслига
«Интер» запланировал два трансфера 1
09:05 · Италия. Серия А
Джеко сыграл свой 250-й матч в Серии А, отметив его двумя голами
08:47 · Италия. Серия А
Аллегри - о скудетто: «Ювентус» сильно отстал»
08:18 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги провёл 250-й матч в качестве наставника в Серии А
07:49 · Италия. Серия А
Матич забил самый поздний гол домашний «Ромы» в чемпионате с 2011 года
Все новости
Рекомендуем