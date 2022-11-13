Аллегри: «Лацио» пропустил всего один гол в гостях – будет очень непросто»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями перед стартовым свистком.

В эти минуты туринцы принимают на своём поле «Лацио» в поединке 15-го тура Серии А.

«Нам противостоит очень сильный соперник, пропустивший всего один гол в гостевых матчах чемпионата. Будет трудно, но мы сделаем всё возможное. Все понимают, насколько важен этот матч», – поведал в интервью DAZN Аллегри, также рассказавший о ситуации с травмами: «К счастью, ди Мария и Паредес окончательно выздоровели, Кьеза тоже на скамейке запасных. Сегодня у нас много качественных запасных, но мы должны достойно провести первые 70 минут встречи».