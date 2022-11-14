«Ювентус» впервые за четыре года не пропустил в шести матчах Серии А кряду

«Ювентус» продлил серию сухих побед, одолев «Лацио» со счётом 3:0.

Дублем в составе туринцев отметился Мойзе Кин, а довершил разгром римлян Аркадиуш Милик. По данным Opta, «Ювентусу» удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в шести подряд матчах чемпионата Италии впервые с декабря 2018 года – как и сейчас, тогда наставником был Массимилиано Аллегри, позднее ушедший в отставку и вернувшийся перед началом прошлого сезона.

После 15 туров нынешнего розыгрыша Серии А «бьянконери» располагаются на третьем месте в турнирной таблице, на десять очков отставая от лидирующего «Наполи» и на два – от «Милана».