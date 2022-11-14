Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» впервые за четыре года не пропустил в шести матчах Серии А кряду

14 Ноября 2022 • 00:59 Комментировать
Ювентус
3:0
Лацио
окончен

«Ювентус» продлил серию сухих побед, одолев «Лацио» со счётом 3:0.

Дублем в составе туринцев отметился Мойзе Кин, а довершил разгром римлян Аркадиуш Милик. По данным Opta, «Ювентусу» удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в шести подряд матчах чемпионата Италии впервые с декабря 2018 года – как и сейчас, тогда наставником был Массимилиано Аллегри, позднее ушедший в отставку и вернувшийся перед началом прошлого сезона.

После 15 туров нынешнего розыгрыша Серии А «бьянконери» располагаются на третьем месте в турнирной таблице, на десять очков отставая от лидирующего «Наполи» и на два – от «Милана».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Милан Милан
Фиорентина Фиорентина
2
1
1.70 3.80 5.00
Видео
Окончен
Ювентус Ювентус
Лацио Лацио
3
0
1.28 4.60 18.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Ноября
01:23 · Италия. Серия А
Аллегри рассказал о причинах преображения Мойзе Кина
01:12 · Италия. Серия А
Аллегри: «Ещё недавно никто бы не поверил, что «Ювентус» уйдёт на перерыв третьим»
00:59 · Италия. Серия А
«Ювентус» впервые за четыре года не пропустил в шести матчах Серии А кряду
00:37 · Италия. Серия А
Неудержимый «Ювентус» разгромил «Лацио» 4
00:26 · Италия. Серия А
Мальдини: «Непростое время для де Кетеларе»
13 Ноября
23:33 · Италия. Серия А
Тонали: «Главное – побеждать, мало кого волнует способ достижения результата»
23:20 · Италия. Серия А
Томори прокомментировал непопадание в заявку сборной Англии на ЧМ-2022
23:06 · Италия. Серия А
Дзаккерони уверен, что после чемпионата мира «Наполи» сбавит темп
22:57 · Италия. Серия А
Аллегри: «Лацио» пропустил всего один гол в гостях – будет очень непросто»
22:35 · Италия. Серия А
Мальдини: «Наполи» просто невероятен»
22:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
22:05 · Италия. Серия А
Дибала: «Я готов к чемпионату мира»
22:02 · Италия. Серия А
«Ювентус» объявил стартовый состав на матч с «Лацио»
22:01 · Италия. Серия А
«Милан» обыграл «Фиорентину» благодаря автоголу на 90-й минуте 1
21:14 · Италия. Серия А
«Барселона» определилась с будущим Деста
Все новости
Рекомендуем