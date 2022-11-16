Агент Влаховича рассказал об интересе к игроку перед трансфером в «Ювентус»

Дарко Ристич, представитель сербского форварда «Ювентуса» Душана Влаховича, рассказал об интересе к футболисту перед трансфером в туринский клуб.

«Это правда, что многие команды интересовались Душаном. Но «Ювентус» — это «Ювентус». Это один из самых больших клубов в мире. С самого начала этот вариант казался для нас лучшим, я по-прежнему так считаю», — приводит слова агента нападающего издание Calciomercato. По его мнению, Влахович постоянно прогрессирует и профессионально относится к своим обязанностям.

Напомним, что форвард присоединился к «Ювентусу» в январе текущего года. В нынешней кампании на его счету семь голов в 15 матчах в футболке «старой синьоры» во всех состязаниях.