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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Влаховича рассказал об интересе к игроку перед трансфером в «Ювентус»

16 Ноября 2022 • 19:10 Комментировать
Ювентус
3:0
Лацио
окончен

Дарко Ристич, представитель сербского форварда «Ювентуса» Душана Влаховича, рассказал об интересе к футболисту перед трансфером в туринский клуб.

«Это правда, что многие команды интересовались Душаном. Но «Ювентус» — это «Ювентус». Это один из самых больших клубов в мире. С самого начала этот вариант казался для нас лучшим, я по-прежнему так считаю», — приводит слова агента нападающего издание Calciomercato. По его мнению, Влахович постоянно прогрессирует и профессионально относится к своим обязанностям.

Напомним, что форвард присоединился к «Ювентусу» в январе текущего года. В нынешней кампании на его счету семь голов в 15 матчах в футболке «старой синьоры» во всех состязаниях.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович Дарко Ристич
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