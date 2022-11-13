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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» объявил стартовый состав на матч с «Лацио»

13 Ноября 2022 • 22:02 Комментировать
Ювентус
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Лацио
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Через 0 ч. 6 мин.

В пятнадцатом туре итальянского чемпионата Серии А «Ювентус» примет в домашнем матче «Лацио». Это будет заключительная игра для туринского гранда в этом году. Накануне игры наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объявил стартовый состав своей команды.

 «Ювентус»: Щесны, Гатти, Бремер, Данило, Куадрадо, Локателли, Рабио, Фаджоли, Костич, Кин, Милик.

Матч пятнадцатого тура итальянского чемпионата между «Ювентусом» и «Лацио» начнется в 22:45 часов по московскому времени. Следить за ним можно будет в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее уже доступна на нашем сайте

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