«Ювентус» объявил стартовый состав на матч с «Лацио»

В пятнадцатом туре итальянского чемпионата Серии А «Ювентус» примет в домашнем матче «Лацио». Это будет заключительная игра для туринского гранда в этом году. Накануне игры наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объявил стартовый состав своей команды.

«Ювентус»: Щесны, Гатти, Бремер, Данило, Куадрадо, Локателли, Рабио, Фаджоли, Костич, Кин, Милик.

Матч пятнадцатого тура итальянского чемпионата между «Ювентусом» и «Лацио» начнется в 22:45 часов по московскому времени. Следить за ним можно будет в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее уже доступна на нашем сайте.