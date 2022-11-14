Локателли: «Меньше болтовни, больше дела»

В матче пятнадцатого тура туринский «Ювентус» крупно обыграл в домашнем матче римский «Лацио», забив тому три безответных мяча. Это была уже шестая кряду победа «Ювентуса» после того, как в начале октября команда пропустила два мяча от «Милана» и проиграла в последний на данный момент раз. Своим мнением о событиях матча поделился Мануэль Локателли, полузащитник туринской команды:

- Мы должны делать свою работу. В начале сезона было много болтовни. А этого не должно быть. Нужно просто работать, работать над своим отношением к делу. Сейчас дела пошли куда лучше, но это не значит, что надо расслабляться, - цитирует слова Локателли juvenews.eu.