Сарри: «Матч с «Монцей» после дерби и перед «Ювентусом» – это опасно для «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри заявил об опасениях перед матчем против «Монцы».

Встреча проходит в эти минуты. Незадолго до стартового свистка Сарри рассказал, что думает о поединке: «Матч с «Монцей» после дерби с «Ромой» и перед встречей с «Ювентусом» – это довольно опасно для нас с психологической точки зрения. Мы должны сохранять концентрацию и не думать о воскресном поединке с «Ювентусом». Я сказал об этом игрокам – надеюсь, они меня услышали», – заявил рулевой римлян.

Победа или ничья в поединке с «Монцей» позволит «Лацио» сохранить за собой третью строчку. В случае поражения «орлов» третьим станет «Ювентус».