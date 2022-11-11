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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» всё же обыграл «Монцу»

11 Ноября 2022 • 00:40 Комментировать
Лацио
1:0
Монца
окончен

В 14-м туре Серии А «Лацио» принимал «Монцу». Большого перевеса у римлян не было, а вот соперник при прочих равных не бил в створ вовсе. Сюда не учли голевую атаку Андреа Петтаньи в дебюте встречи, ее отменил ВАР из-за офсайда. А вот римляне свой шанс нашли на 60-й минуте, голкипер гостей справился с ударом Педро, вот только на добивании оказался первым Лука Ромеро.

«Лацио» победил со счетом 1:0 и догнал «Милан» на втором месте, «Монца» - 15-я.

Протокол игры  
Лацио1:0Монца
(1:0) Ромеро Лука69'  
Проведель ИванЛаццари Мануэль 27' (Марушич Адам ( 27'  75') Казале Николо  63'Романьоли АлессиоХюсай ЭльсейдМилинкович-Савич СергейАнтонио Маркос 60' (Катальди Данило ( 60') Весино Матиас 61' (Башич Тома ( 61') Канчельери Маттео 46' (Ромеро Лука ( 46') Андерсон ФелипеПедро Родригес 86' (Иммобиле Чиро ( 86')
Запасные: Максимиану ЛуишАдамонис МарюсБертини МаркоРаду СтефанАльберто ЛуисХила МариоКаменович Димитрие
Ди Грегорио МикелеДонати Джулио  45' 58' (Ровелла Николо ( 58') Кальдирола ЛукаИццо Армандо 79' (Карбони Андреа ( 79') Чиурриа ПатрикАугусто КарлосПессина МаттеоРаноккья ФилиппоКолпани Андреа 73' (Капрари Джанлука ( 73') Мачин Хосе 58' (Марлон ( 58') Петанья Андреа 73' (Гюткьяр Кристиан ( 73')
Запасные: Соррентино АлессандроБарберис АндреаБиринделли СамуэлеБондо ВарренФеррарини ГабриэлеВиньято СамуэлеАнтов ВалентинВалоти МатиаКраньо АлессиоД'Аллесандро Марко
10 ноября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

Видео

Незасчитанный гол пяткой Петаньи (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Незасчитанный гол пяткой Петаньи (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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