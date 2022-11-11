«Лацио» всё же обыграл «Монцу»

В 14-м туре Серии А «Лацио» принимал «Монцу». Большого перевеса у римлян не было, а вот соперник при прочих равных не бил в створ вовсе. Сюда не учли голевую атаку Андреа Петтаньи в дебюте встречи, ее отменил ВАР из-за офсайда. А вот римляне свой шанс нашли на 60-й минуте, голкипер гостей справился с ударом Педро, вот только на добивании оказался первым Лука Ромеро.

«Лацио» победил со счетом 1:0 и догнал «Милан» на втором месте, «Монца» - 15-я.

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