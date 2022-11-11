«Лацио» всё же обыграл «Монцу»

В 14-м туре Серии А «Лацио» принимал «Монцу». Большого перевеса у римлян не было, а вот соперник при прочих равных не бил в створ вовсе. Сюда не учли голевую атаку Андреа Петтаньи в дебюте встречи, ее отменил ВАР из-за офсайда. А вот римляне свой шанс нашли на 60-й минуте, голкипер гостей справился с ударом Педро, вот только на добивании оказался первым Лука Ромеро.
«Лацио» победил со счетом 1:0 и догнал «Милан» на втором месте, «Монца» - 15-я.
Протокол игры
|(1:0) Ромеро Лука69'
Проведель Иван•Лаццари Мануэль27' (Марушич Адам (27') • 75'Казале Николо• 63'Романьоли Алессио•Хюсай Эльсейд•Милинкович-Савич Сергей•Антонио Маркос60' (Катальди Данило (60') •Весино Матиас61' (Башич Тома (61') •Канчельери Маттео46' (Ромеро Лука (46') •Андерсон Фелипе•Педро Родригес86' (Иммобиле Чиро (86')
Ди Грегорио Микеле•Донати Джулио 45'58' (Ровелла Николо (58') •Кальдирола Лука•Иццо Армандо79' (Карбони Андреа (79') •Чиурриа Патрик•Аугусто Карлос•Пессина Маттео•Раноккья Филиппо•Колпани Андреа73' (Капрари Джанлука (73') •Мачин Хосе58' (Марлон (58') •Петанья Андреа73' (Гюткьяр Кристиан (73')
10 ноября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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