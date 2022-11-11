17-летний Ромеро стал вторым самым молодым автором гола в истории «Лацио»

Вингеру «Лацио» Луке Ромеро едва не покорился клубный рекорд.

Юный аргентинец открыл счёт в матче против «Монцы», отличившись на 69-й минуте. По данным Opta, Ромеро – второй в списке самых молодых игроков в истории (17 лет и 357 дней), забивавших за «Лацио» в Серии А. Лидерство сохраняет Алессандро Каппони, забивший дебютный гол в чемпионате Италии в возрасте 17 лет и 129 дней.

Лука Ромеро принадлежит «Лацио» с 2021 года. Ранее футболист защищал цвета испанской «Мальорки», за которую дебютировал в Ла Лиге в 2020 году в матче против мадридского «Реала» в возрасте 15 лет.

В нынешнем сезоне Ромеро отыграл пять встреч в составе «Лацио».