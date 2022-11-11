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Чемпионат Италии. Серия А

Ромеро: «Невероятные эмоции»

11 Ноября 2022 • 01:11 Комментировать
Лацио
1:0
Монца
окончен

В матче четырнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А римский «Лацио» переиграл в домашнем мате «Монцу», а единственный гол встречи забил аргентинский вингер Лука Ромеро, едва не установивший новый клубный рекорд. Лука прокомментировал свой успех.

- Это невероятные эмоции, забить тут, на «Олимпико», при всей публике. Я счастлив, что мой гол принес команде победу. Коллеги по команде всегда дают ценные советы. Я хорошо чувствую себя в этой команде. Надеюсь, что мы выиграем и следующий матч. Хоу поздравить свою маму и своего брата, они сейчас на Мальорке, смотрели матч оттуда, - цитирует слова Ромеро cittaceleste.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Монца Лука Ромеро
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