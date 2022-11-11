Сарри – о втором месте «Лацио» в Серии А: «На данный момент это не так важно»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рад, что команда смогла настроиться и не допустила осечку в поединке с «Монцей» (1:0).

Римляне расположились на второй позиции в турнирной таблице перед игрой с «Ювентусом», которая состоится 13 ноября.

«Было очевидно, что сегодня нас ждёт тяжёлый матч с психологической точки зрения, был риск снижения интенсивности со стороны наших игроков. Проблема действительно прослеживалась в первые полчаса матча, но, к счастью, мы смогли взять себя в руки.

На данном этапе сезона положение в таблице не имеет особого значения. Оптимизма добавляет тот факт, что сегодня мы добыли три очка в матче, в котором вполне могли оступиться в прошлом сезоне», – заявил в интервью Sky Sport Italia Сарри.