Маурицио Сарри просит продать Луиса Альберто

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри обратился к клубу с просьбой продать полузащитника команды Луиса Альберто.

Испанца регулярно связывали с уходом из римского клуба, однако достойные предложения так и не поступили. Луис Альберто хотел уйти летом 2021 года и несколько дней не появлялся на тренировках, но по итогу всё же остался в клубе.

Как сообщает Il Messaggero (через TMW) Сарри попросил Клаудио Лотито продать полузащитника в январе. Это не первый раз, когда он обращается с такой просьбой.

На текущий момент римский «Лацио» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.