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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Ещё недавно никто бы не поверил, что «Ювентус» уйдёт на перерыв третьим»

14 Ноября 2022 • 01:12 Комментировать
Ювентус
3:0
Лацио
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался об очередном успехе своей команды.

Туринский гранд продлил серию побед в чемпионате Италии до шести матчей, взлетев на третью строчку после 15 туров.

«Мы добились отличных результатов за последние полтора месяца. Сегодня было непросто, но мы не позволили «Лацио» практически ничего.

Вся команда отлично работает без мяча – вот почему мы так мало пропускаем. Важно и то, что преобразился командный дух – это помогает побеждать и делает нас всё увереннее.

До «Наполи» по-прежнему далеко, но шесть туров назад никто бы не поверил, что мы будем третьими к перерыву на чемпионат мира, так что это уже серьёзный скачок», – рассказал в интервью DAZN наставник «Ювентуса».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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