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Чемпионат Италии. Серия А

Ачерби может дебютировать за «Интер» в матче с «Удинезе»

 
09 Сентября 2022 • 10:05 Комментировать
Интер Милан
...
Торино
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10.09 19:00

34-летний новичок «Интера» Франческо Ачерби может дебютировать за миланский клуб в матче против «Удинезе», который состоится аж 18 сентября. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Ачерби перебрался в «Интер» на правах годичной аренды из римского «Лацио». При этом у «нерадзурри» по окончанию сезона будет право выкупа, но сумма потенциальной сделки пока неизвестна. В приглашении Франческо был заинтересован лично главный тренер Симоне Индзаги, который знал итальянца по работе в «Лацио».

Ачерби до сих пор так и не дебютировал за миланский «Интер». Защитник брался на замену Андреа Раноккии, который летом на правах свободного агента ушёл в «Монцу».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Франческо Ачерби
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ИНТЕР МИЛАН ТОРИНО
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