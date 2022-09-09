Ачерби может дебютировать за «Интер» в матче с «Удинезе»

34-летний новичок «Интера» Франческо Ачерби может дебютировать за миланский клуб в матче против «Удинезе», который состоится аж 18 сентября. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Ачерби перебрался в «Интер» на правах годичной аренды из римского «Лацио». При этом у «нерадзурри» по окончанию сезона будет право выкупа, но сумма потенциальной сделки пока неизвестна. В приглашении Франческо был заинтересован лично главный тренер Симоне Индзаги, который знал итальянца по работе в «Лацио».

Ачерби до сих пор так и не дебютировал за миланский «Интер». Защитник брался на замену Андреа Раноккии, который летом на правах свободного агента ушёл в «Монцу».