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Чемпионат Италии. Серия А

Ханданович вернётся в основу «Интера» в матче с «Торино»

 
08 Сентября 2022 • 15:31 Комментировать
Интер Милан
...
Торино
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10.09 19:00

Вратарь миланского «Интера» Самир Ханданович вернётся в основной состав своей команды на матч против «Торино» в Серии А. Главный тренер Симоне Индзаги подтвердил это на пресс-конференции после вчерашнего поражения в Лиге чемпионов от мюнхенской «Баварии».

Напомним, что в матче с немцами в основном составе «Интера» дебютировал Андре Онана, который пополнил ряды «нерадзурри» летом на правах свободного агента из амстердамского «Аякса». Вполне вероятно, что Онана будет основным в Лиге чемпионов, а Ханданович – в Серии А.

Контракт Хандановича с «Интером» рассчитан до конца нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Самир Ханданович Андре Онана
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ИНТЕР МИЛАН ТОРИНО
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