Ханданович вернётся в основу «Интера» в матче с «Торино»

Вратарь миланского «Интера» Самир Ханданович вернётся в основной состав своей команды на матч против «Торино» в Серии А. Главный тренер Симоне Индзаги подтвердил это на пресс-конференции после вчерашнего поражения в Лиге чемпионов от мюнхенской «Баварии».

Напомним, что в матче с немцами в основном составе «Интера» дебютировал Андре Онана, который пополнил ряды «нерадзурри» летом на правах свободного агента из амстердамского «Аякса». Вполне вероятно, что Онана будет основным в Лиге чемпионов, а Ханданович – в Серии А.

Контракт Хандановича с «Интером» рассчитан до конца нынешнего сезона.