Лаутаро Мартинес: «Было важно победить после двух неудач»

В шестом туре итальянской Серии А миланский «Интер» благодаря голу Брозовича с трудом, с минимальным счетом, переиграл «Торино». Для «Интера» это была четвертая победа в нынешнем сезоне. Нападающий вице-чемпионов Италии Лаутаро Мартинес прокомментировал события игры.

- Было понятно, что игра будет сложной. Соперник хорошо готов физически, к тому же, играет в неудобном для нас стиле. Мы долго искали пространство. В результате победа получилась на характере, она была нужна после двух поражений кряду, - заявил Мартинес в интервью телеканалу DAZN.

В следующем туре «Интер» сыграет в гостевом матче с «Удинезе».