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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес: «Было важно победить после двух неудач»

 
10 Сентября 2022 • 23:13 Комментировать
Интер Милан
1:0
Торино
окончен

В шестом туре итальянской Серии А миланский «Интер» благодаря голу Брозовича с трудом, с минимальным счетом, переиграл «Торино». Для «Интера» это была четвертая победа в нынешнем сезоне. Нападающий вице-чемпионов Италии Лаутаро Мартинес прокомментировал события игры.

- Было понятно, что игра будет сложной. Соперник хорошо готов физически, к тому же, играет в неудобном для нас стиле. Мы долго искали пространство. В результате победа получилась на характере, она была нужна после двух поражений кряду, - заявил Мартинес в интервью телеканалу DAZN.

В следующем туре «Интер» сыграет в гостевом матче с «Удинезе».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Торино Лаутаро Мартинес
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окончен Наполи 1:0 Специя 1.27 6.10 10.50
окончен Интер Милан 1:0 Торино 1.50 4.50 6.30
окончен Сампдория 1:2 Милан 6.40 4.50 1.50
11.09  13:30 Аталанта ... Кремонезе 1.32 5.40 9.50
11.09  16:00 Болонья ... Фиорентина 2.95 3.35 2.40
11.09  16:00 Лечче ... Монца 2.30 3.30 3.25
11.09  16:00 Сассуоло ... Удинезе 2.65 3.50 2.60
11.09  19:00 Лацио ... Верона 1.60 4.20 5.30
11.09  21:45 Ювентус ... Салернитана 1.40 4.60 8.00
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