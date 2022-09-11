Брозович: «Пришлось работать ещё больше, ещё напряжённее»

В шестом туре итальянской Серии А миланский «Интер» благодаря голу Марсело Брозовича с трудом переиграл «Торино», с минимальным счетом. Для «Интера» это была четвертая победа в нынешнем сезоне. Автор гола в ворота команды Алексея Миранчука прокомментировал свой успех.

- Сколько весит такая победа? Очень много. У нас были сложности, пришлось работать еще больше, еще напряженнее. Есть ли трения с руководством? Был разговор, больше ничего не скажу, - цитирует футболиста телеканал DAZN.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А миланский «Интер» сразится в гостевом матче с «Удинезе».