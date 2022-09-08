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Чемпионат Италии. Серия А

Маротта – о травме Лукаку: «Интер» не должен зависеть от Ромелу»

 
08 Сентября 2022 • 20:34 Комментировать
Интер Милан
...
Торино
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10.09 19:00

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался об отсутствии Ромелу Лукаку, получившего травму.

Бельгийский нападающий, арендованный у «Челси», пропустил последние три игры, в которых «Интер» потерпел два поражения (2:3 с «Миланом» и 0:2 с «Баварией»).

«Футбол – коллективная игра, в команде играют 11 человек, и никогда нельзя зацикливаться на травме одного игрока, даже если речь о таком выдающемся футболисте, как Ромелу, – рассказывает Маротта в интервью Sky Sport. – Мы не должны полагаться на отдельных исполнителей. Игроки, которым выпадет возможность его заменить, обязаны показать свой уровень. У нас хорошая команда, нам следует сохранять уверенность в своих силах», – сказал гендиректор «нерадзурри».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Ромелу Лукаку
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ИНТЕР МИЛАН ТОРИНО
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