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Чемпионат Италии. Серия А

Гендиректор «Интера» прокомментировал слухи об увольнении Индзаги

 
08 Сентября 2022 • 21:32 Комментировать
Интер Милан
...
Торино
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10.09 19:00

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал, доверяет ли клуб главному тренеру Симоне Индзаги.

«Нерадзурри» потерпели три поражения в последних четырёх матчах, уступив «Лацио» и «Милану» в Серии А, а затем проиграв в родных стенах «Баварии» в Лиге чемпионов. По слухам, «Интер» уже подыскивает своему наставнику замену, а болельщики недовольны игрой команды на старте сезона.

«Нам нужно быть реалистами, каждое поражение требует тщательного анализа, что является частью повседневной работы как для тренеров, так и для директоров.

Думаю, Индзаги справляется со своими обязанностями, несмотря на неудачи в последних матчах. Разумеется, мы продолжаем верить в тренера», – заявил в интервью Sky Sport Маротта.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Симоне Индзаги
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ИНТЕР МИЛАН ТОРИНО
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