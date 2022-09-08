Гендиректор «Интера» прокомментировал слухи об увольнении Индзаги

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал, доверяет ли клуб главному тренеру Симоне Индзаги.

«Нерадзурри» потерпели три поражения в последних четырёх матчах, уступив «Лацио» и «Милану» в Серии А, а затем проиграв в родных стенах «Баварии» в Лиге чемпионов. По слухам, «Интер» уже подыскивает своему наставнику замену, а болельщики недовольны игрой команды на старте сезона.

«Нам нужно быть реалистами, каждое поражение требует тщательного анализа, что является частью повседневной работы как для тренеров, так и для директоров.

Думаю, Индзаги справляется со своими обязанностями, несмотря на неудачи в последних матчах. Разумеется, мы продолжаем верить в тренера», – заявил в интервью Sky Sport Маротта.