«Интер» хочет предложить Чалханоглу новый контракт

Миланский «Интер» намерен продлить сотрудничество с полузащитником Хаканом Чалханоглу. По информации от журналиста Экрема Конура, «нерадзурри» хотят предложить турецкому хавбеку новый контракт.

Действующее соглашение 28-летнего Чалханоглу рассчитано до конца сезона-2023/24. Это значит, что уже следующим летом Хакан будет доступен на трансферном рынке по скидке из-за истекающего контракта.

Напомним, что Чалханоглу пополнил ряды «Интера» летом 2021 года, перейдя на правах свободного агента из «Милана». В своём первом сезоне в стане «нерадзурри» футболист помог команде завоевать Кубок Италии, а также финишировать на втором месте в Серии А.