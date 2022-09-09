Альтобелли: «Интеру» не хватает такого тренера, как Конте - с ним он бы выиграл прошлый чемпионат»

«Интер» средне начал сезон, в Серии А клуб потерпел уже два поражения, с неудачи начал и выступления в Лиге чемпионов, потерпев поражение на своем поле от мюнхенской «Баварии».

Бывший футболист клуба Алессандро Альтобелли, отыгравший в его составе одиннадцать лет, считает, что наставник клуба Симоне Индзаги работает не лучшим образом. По его мнению, «Интер» прошлого сезона был обязан брать чемпионский титул.

- Индзаги не хватает менталитета Конте. Уверен, что будь Конте у руля «Интера» в прошлом сезоне, «Интер» взял бы Скудетто, - цитирует Альтобелли итальянское новостное агентство ITASportPress.