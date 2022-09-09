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Чемпионат Италии. Серия А

Болельщики «Интера» настроились против Индзаги из-за «нелепого» заявления тренера на пресс-конференции

 
09 Сентября 2022 • 22:22 Комментировать
Интер Милан
...
Торино
1 1.45 X 4.70 2 7.00
Через 19 ч. 39 мин.

По мнению многих болельщиков «Интера», наставник команды Симоне Индзаги должен быть отправлен в отставку.

В последних четырёх матчах «нерадзурри» потерпели поражения от «Лацио», «Милана» и «Баварии», сумев одолеть лишь «Кремонезе».

После домашнего поражения от мюнхенского гранда в Лиге чемпионов (0:2) рулевой «Интера» заявил, что голкиперы команд – Андре Онана и Мануэль Нойер – сделали одинаковое количество спасений, но статистика говорит об обратном: Онана отразил 10 ударов, Нойер – 2. Ранее Индзаги объяснил поражение в миланском дерби невезением, что тоже не оценила местная публика, требующая ухода специалиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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ИНТЕР МИЛАН ТОРИНО
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10.09  19:00 Интер Милан ... Торино 1.45 4.70 7.00
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