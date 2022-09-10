Индзаги: «Очень важная победа»

В шестом туре итальянской Серии А миланский «Интер» благодаря голу Брозовича с трудом переиграл «Торино», с минимальным счетом. Для «Интера» это была четвертая победа в нынешнем сезоне. Наставник вице-чемпионов Италии Симоне Индзаги прокомментировал события игры.

- Это важнейшая победа, желаемая победа, против очень непростого соперника. Понимали, что после поражения в Лиге чемпионов к субботе нам еще будет тяжело, но мы все равно добились победы. Спасибо болельщикам за поддержку. Такие матчи и такие победы очень важны, - цитирует наставника «Интера» новостное агентство ITASportPress.