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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» всё же одолел «Торино», забив на 88-й минуте

 
10 Сентября 2022 • 20:57 Комментировать
Интер Милан
1:0
Торино
окончен

В шестом туре Серии А «Интер» играл против «Торино». Миланская команда снова не доминировала на поле и вполне могла не раз пропустить. Никола Влашич и партнеры постоянно проверяли Самира Хандановича, которому приходилось блокировать удары руками и ногами. Попытки футболистов «Интера» открыть счет в основном были неточными. Лишь на 88-й минуте Николо Барелла забросил мяч к правому углу вратарской, и Марсело Брозович в касание в сложнейшей ситуации смог поразить дальнюю часть ворот.

1:0, «Интер» с 12 очками вышел на третье место, у его соперника 10 баллов. Напомним, что Алексей Миранчук пока не играет из-за травмы.

Протокол игры  
Интер Милан1:0Торино
(1:0) Брозович Марсело89'  
Ханданович СамирШкриньяр МиланДе Врей СтефанДимарко Федерико 77' (Белланова Рауль ( 77') Дюмфрис Дензел 68' (Корреа Хоакин ( 68') Дармиан Маттео 85' (Госенс Робин ( 85') Барелла НиколоБрозович Марсело  55'Чалханоглу Хакан 77' (Мхитарян Генрих ( 77') Джеко Эдин 68' (Бастони Алессандро ( 68') Мартинес Лаутаро
Запасные: Карбони ВалентинКордац АлексАслани КристьянГальярдини РобертоД'Амброзио ДанилоАчерби ФранческоОнана Андре
Ми­лин­ко­вич-Са­вич ВаняДжиджи КоффиБуонджорно АлессандроРодригес Рикардо 77' (Зима Давид ( 77') Лазаро Валентино 90' (Синго Вилфред ( 90') Войвода МергимЛукич Саша  68'Линетти Кароль 68' (Илкхан Эмирхан ( 68') Сек Демба 68' (Радоньич Неманья ( 68') Влашич НиколаСанабрия Антонио  51' 90' (Пеллегри Пьетро ( 90')
Запасные: Байейе БрайанГарбетт МэттьюДжемелло ЛукаФиоренца МаттеоАдопо НдариКарамо ЯннЭйна ОлаШуурс Перр
10 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

Видео

1:0. Гол Марцело Брозовича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Марцело Брозовича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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окончен Наполи 1:0 Специя 1.27 6.10 10.50
окончен Интер Милан 1:0 Торино 1.50 4.50 6.30
Идет 33 минута Сампдория 0:1 Милан 6.40 4.50 1.50
11.09  13:30 Аталанта ... Кремонезе 1.32 5.40 9.50
11.09  16:00 Лечче ... Монца 2.30 3.30 3.25
11.09  16:00 Сассуоло ... Удинезе 2.65 3.50 2.60
11.09  16:00 Болонья ... Фиорентина 2.95 3.35 2.40
11.09  19:00 Лацио ... Верона 1.60 4.20 5.30
11.09  21:45 Ювентус ... Салернитана 1.40 4.60 8.00
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