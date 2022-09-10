«Интер» всё же одолел «Торино», забив на 88-й минуте

В шестом туре Серии А «Интер» играл против «Торино». Миланская команда снова не доминировала на поле и вполне могла не раз пропустить. Никола Влашич и партнеры постоянно проверяли Самира Хандановича, которому приходилось блокировать удары руками и ногами. Попытки футболистов «Интера» открыть счет в основном были неточными. Лишь на 88-й минуте Николо Барелла забросил мяч к правому углу вратарской, и Марсело Брозович в касание в сложнейшей ситуации смог поразить дальнюю часть ворот.
1:0, «Интер» с 12 очками вышел на третье место, у его соперника 10 баллов. Напомним, что Алексей Миранчук пока не играет из-за травмы.
Протокол игры
|(1:0) Брозович Марсело89'
Ханданович Самир•Шкриньяр Милан•Де Врей Стефан•Димарко Федерико77' (Белланова Рауль (77') •Дюмфрис Дензел68' (Корреа Хоакин (68') •Дармиан Маттео85' (Госенс Робин (85') •Барелла Николо•Брозович Марсело• 55'Чалханоглу Хакан77' (Мхитарян Генрих (77') •Джеко Эдин68' (Бастони Алессандро (68') •Мартинес Лаутаро
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи•Буонджорно Алессандро•Родригес Рикардо77' (Зима Давид (77') •Лазаро Валентино90' (Синго Вилфред (90') •Войвода Мергим•Лукич Саша• 68'Линетти Кароль68' (Илкхан Эмирхан (68') •Сек Демба68' (Радоньич Неманья (68') •Влашич Никола•Санабрия Антонио 51'90' (Пеллегри Пьетро (90')
10 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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