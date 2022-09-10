«Интер» всё же одолел «Торино», забив на 88-й минуте

В шестом туре Серии А «Интер» играл против «Торино». Миланская команда снова не доминировала на поле и вполне могла не раз пропустить. Никола Влашич и партнеры постоянно проверяли Самира Хандановича, которому приходилось блокировать удары руками и ногами. Попытки футболистов «Интера» открыть счет в основном были неточными. Лишь на 88-й минуте Николо Барелла забросил мяч к правому углу вратарской, и Марсело Брозович в касание в сложнейшей ситуации смог поразить дальнюю часть ворот.

1:0, «Интер» с 12 очками вышел на третье место, у его соперника 10 баллов. Напомним, что Алексей Миранчук пока не играет из-за травмы.

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