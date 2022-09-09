Полузащитник «Милана» согласился продлить контракт с клубом

Хавбек «Милана» Сандро Тонали договорился с клубом о продлении контракта.

В августе источники из Италии сообщили о переговорах между руководством «россонери» и 22-летним хавбеком по новому контракту на улучшенных условиях. Как утверждает инсайдер Николо Скира, договор полностью согласован: Тонали вот-вот подпишет соглашение, рассчитанное на пять лет, по которому будет зарабатывать 2,8 млн евро в год. Сделку оформят официально в ближайшее время.

Сандро Тонали принял участие в пяти матчах «Милана» в текущем сезоне, записав на свой счёт одну результативную передачу. Всего в активе итальянца 87 поединков за коллектив Стефано Пиоли.