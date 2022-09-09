Онана пока будет играть в основе только в Лиге чемпионов

Голкипер миланского «Интера» Андре Онана будет выступать в основном составе команды только в матчах Лиги чемпионов. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что камерунец дебютировал за команду Симоне Индзаги в середине недели в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». «Интер» проиграл тот матч у себя дома со счётом 0:2.

Онана перебрался в стан «нерадзурри» летом на правах свободного агента из амстердамского «Аякса». Футболист пока не успел дебютировать в итальянской Серии А, но у его главного конкурента в лице Самира Хандановича в конце сезона истекает контракт.