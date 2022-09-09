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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» раздумывает над увольнением Индзаги, итальянца может заменить бывший полузащитник клуба

 
09 Сентября 2022 • 10:42 Комментировать (1)
Интер Милан
...
Торино
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10.09 19:00

Руководство миланского «Интера» всерьёз задумывается об увольнении Симоне Индзаги с поста главного тренера. По информации от Tuttosport, следующие три матча станут решающими для итальянца. Если тренеру не удастся исправить ситуацию за поставленный срок, он может потерять работу.

Напомним, что в первых 5 турах Серии А «Интер» уже успел потерпеть два поражения. За весь прошлый сезон «нерадзурри» проиграли лишь 4 матча. Также на днях команда уступила в первом туре группового этапа Лиги чемпионов мюнхенской «Баварии» 0:2.

По сведениям от источника, главным кандидатом на замену Индзаги является бывший полузащитник «Интера» Деян Станкович, который в 2010 году брал с клубом Лигу чемпионов. С 2019 по 2022 года серб возглавлял на родине «Црвену Звезду».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Деян Станкович Симоне Индзаги
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ИНТЕР МИЛАН ТОРИНО
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Комментарии (1)
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3Tituli
09 Сентября 2022 в 10:51
Один вариант краше другого)))
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