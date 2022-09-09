«Интер» раздумывает над увольнением Индзаги, итальянца может заменить бывший полузащитник клуба

Руководство миланского «Интера» всерьёз задумывается об увольнении Симоне Индзаги с поста главного тренера. По информации от Tuttosport, следующие три матча станут решающими для итальянца. Если тренеру не удастся исправить ситуацию за поставленный срок, он может потерять работу.

Напомним, что в первых 5 турах Серии А «Интер» уже успел потерпеть два поражения. За весь прошлый сезон «нерадзурри» проиграли лишь 4 матча. Также на днях команда уступила в первом туре группового этапа Лиги чемпионов мюнхенской «Баварии» 0:2.

По сведениям от источника, главным кандидатом на замену Индзаги является бывший полузащитник «Интера» Деян Станкович, который в 2010 году брал с клубом Лигу чемпионов. С 2019 по 2022 года серб возглавлял на родине «Црвену Звезду».