Джеко высказался против матча России с Боснией и Герцеговиной

Лучший боснийский нападающий Эдин Джеко, выступающий за миланский «Интер», дал понять, что он против матча российской сборной против национальной команды его страны. Но, в отличие от Миралема Пьянича, он еще и конкретно пояснил, почему именно он против.

- Я против игры, пока страдают невинные люди. Я всегда исключительно за мир и хочу быть солидарен с народом Украины в эти трудные для него времена, - цитирует Джеко Dnevni Avaz.

Надо заметить, трудные времена для народа Украины настали еще в 2014 году, но тогда это не мешало Джеко играть, в том числе и на чемпионате мира в Бразилии летом того года, в разгар боевых действий на Донбассе. Как не мешала никому играть и война США в Афганистане, шедшая двадцать лет - надо полагать, «страдания афганцев» это одно, а вот «страдания украинцев» - «это другое».