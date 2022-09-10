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Чемпионат Италии. Серия А

Гальярдини интересен многим клубам Серии А

 
10 Сентября 2022 • 09:41 Комментировать
Интер Милан
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Торино
1 1.45 X 4.70 2 6.80
Через 8 ч. 44 мин.

Полузащитник «Интера» Роберто Гальярдини зимой может сменить клубную прописку. По сведениям от журналиста Экрема Конура, в трансфере итальянского хавбека заинтересованы сразу несколько неназванных клубов из Серии А.

28-летний Гальярдини выступает за миланский «Интер» с лета 2016 года, когда перебрался в команду из «Аталанты». За весь срок своего пребывания в клубе полузащитник выиграл Серию А и Кубок Италии.

В новом сезоне Гальярдини провёл всего два поединка в чемпионате Италии, где не отметился ни одним результативным действием. Футболист мог покинуть команду летом, но «Интер» не смог найти подходящего покупателя.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Роберто Гальярдини
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ИНТЕР МИЛАН ТОРИНО
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