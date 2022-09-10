Гальярдини интересен многим клубам Серии А

Полузащитник «Интера» Роберто Гальярдини зимой может сменить клубную прописку. По сведениям от журналиста Экрема Конура, в трансфере итальянского хавбека заинтересованы сразу несколько неназванных клубов из Серии А.

28-летний Гальярдини выступает за миланский «Интер» с лета 2016 года, когда перебрался в команду из «Аталанты». За весь срок своего пребывания в клубе полузащитник выиграл Серию А и Кубок Италии.

В новом сезоне Гальярдини провёл всего два поединка в чемпионате Италии, где не отметился ни одним результативным действием. Футболист мог покинуть команду летом, но «Интер» не смог найти подходящего покупателя.