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Чемпионат Италии. Серия А

Кришито: «Дженоа» - моя жизнь»

07 Мая 2022 • 02:58 Комментировать
Дженоа
2:1
Ювентус
окончен

В матче 36-го тура итальянского чемпионата Серии А туринский «Ювентус» съездил в гости к «Дженоа», где проиграл, несмотря на то, что вел в счете. Решающий гол забил бывший игрок питерского «Зенита» Доменико Кришито, который реализовал пенальти на шестой добавленной минуте. Кришито подошел к точке даже несмотря на то, что в прошлом туре промазал пенальти в дерби с «Сампдорией».

- Невероятные эмоции, это футбол в своем лучшем проявлении. Мы сражаемся за спасение своего места в Серии А. Пенальти? Я стараюсь не повторять своих ошибок. «Дженоа» - это моя жизнь, - цитирует Кришито La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Доменико Кришито
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окончен Дженоа 2:1 Ювентус 4.10 3.30 2.00
07.05  16:00 Торино ... Наполи 3.60 3.65 2.05
07.05  19:00 Сассуоло ... Удинезе 2.24 3.65 3.10
07.05  21:45 Лацио ... Сампдория 1.55 4.50 5.80
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