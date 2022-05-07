Кришито: «Дженоа» - моя жизнь»

В матче 36-го тура итальянского чемпионата Серии А туринский «Ювентус» съездил в гости к «Дженоа», где проиграл, несмотря на то, что вел в счете. Решающий гол забил бывший игрок питерского «Зенита» Доменико Кришито, который реализовал пенальти на шестой добавленной минуте. Кришито подошел к точке даже несмотря на то, что в прошлом туре промазал пенальти в дерби с «Сампдорией».

- Невероятные эмоции, это футбол в своем лучшем проявлении. Мы сражаемся за спасение своего места в Серии А. Пенальти? Я стараюсь не повторять своих ошибок. «Дженоа» - это моя жизнь, - цитирует Кришито La Gazzetta Dello Sport.