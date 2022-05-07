Блессин: «Трудно описать эмоции»

В матче 36-го тура итальянского чемпионата Серии А ведущая борьбу за спасение места в высшей лиге итальянского футбола «Дженоа» переиграла в драматичном матче «Ювентус». Хозяева пропустили первыми после гола Пауло Дибалы, но затем не просто сравняли счет, но и выиграли матч.

- У меня были положительные предчувствия еще до матча, и во время игры тоже. Сейчас такое ощущение, что от эмоций я постарел лет на 30. Мы правильно сделали замены и в последние пятнадцать минут игры события развивались невероятным образом. Мы победили благодаря правильному менталитету, - считает немецкий наставник «Дженоа» Александер Блессин, мнение которого приводит ITASportPress.