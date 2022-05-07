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Чемпионат Италии. Серия А

Блессин: «Трудно описать эмоции»

07 Мая 2022 • 04:05 Комментировать
Дженоа
2:1
Ювентус
окончен

В матче 36-го тура итальянского чемпионата Серии А ведущая борьбу за спасение места в высшей лиге итальянского футбола «Дженоа» переиграла в драматичном матче «Ювентус». Хозяева пропустили первыми после гола Пауло Дибалы, но затем не просто сравняли счет, но и выиграли матч.

- У меня были положительные предчувствия еще до матча, и во время игры тоже. Сейчас такое ощущение, что от эмоций я постарел лет на 30. Мы правильно сделали замены и в последние пятнадцать минут игры события развивались невероятным образом. Мы победили благодаря правильному менталитету, - считает немецкий наставник «Дженоа» Александер Блессин, мнение которого приводит ITASportPress.

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Дженоа Блессин Александер
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окончен Дженоа 2:1 Ювентус 4.10 3.30 2.00
07.05  16:00 Торино ... Наполи 3.60 3.65 2.05
07.05  19:00 Сассуоло ... Удинезе 2.24 3.65 3.10
07.05  21:45 Лацио ... Сампдория 1.55 4.50 5.80
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