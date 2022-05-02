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Чемпионат Италии. Серия А

Таккинарди: «Стиль «Ювентуса» не позволяет Влаховичу забивать много голов»

02 Мая 2022 • 18:54 Комментировать
Дженоа
...
Ювентус
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06.05 22:00

Бывший защитник туринского «Ювентуса» Алессио Таккинарди объяснил, почему нападающий Душан Влахович не может забивать в «старой синьоре» столько же, сколько в «Фиорентине». Итальянец считает, что главная таится в стиле игры команды Массимилиано Аллегри.

«Причина проста – стиль игры «Ювентуса». Из-за этого Влахович, будучи лучшим игроком чемпионата не может забивать столько же, сколько делал это в «Фиорентине». Они просто недостаточно играют в атаку и не могут создать для Влаховича достаточно шансов», – цитирует Таккинарди Football Italia.

Напомним, что Влахович перебрался в «Ювентус» этой зимой за 82 миллиона евро из «Фиорентины» и стал четвёртым самым дорогим игроком истории «старой синьоры».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Алессио Таккинарди Душан Влахович
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