Дибала ответил улыбкой на просьбу фаната «Ювентуса» не переходить в «Интер»

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала не стал отрицать слухи о своём возможном переходе в миланский «Интер» на правах свободного агента. По пути на сегодняшнюю тренировку «старой синьоры», футболист подписывал в своём автомобиле футболку болельщика. Когда фанат попросил Дибалу не переходить в «Интер», аргентинец ответил улыбкой.

Напомним, что Дибала точно покинет «Ювентус» по окончанию нынешнего сезона. Аргентинец ясно дал понять руководству клуба, что не намерен продлевать контракт, истекающий в июне.

Помимо миланского «Интера» на Дибалу претендует ряд английских клубов – «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Однако сам игрок хотел бы остаться в Серии А.