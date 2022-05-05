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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала ответил улыбкой на просьбу фаната «Ювентуса» не переходить в «Интер»

05 Мая 2022 • 17:00 Комментировать (2)
Интер Милан
...
Эмполи
1.15 8.00 16.00
06.05 19:45

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала не стал отрицать слухи о своём возможном переходе в миланский «Интер» на правах свободного агента. По пути на сегодняшнюю тренировку «старой синьоры», футболист подписывал в своём автомобиле футболку болельщика. Когда фанат попросил Дибалу не переходить в «Интер», аргентинец ответил улыбкой.

Напомним, что Дибала точно покинет «Ювентус» по окончанию нынешнего сезона. Аргентинец ясно дал понять руководству клуба, что не намерен продлевать контракт, истекающий в июне.

Помимо миланского «Интера» на Дибалу претендует ряд английских клубов – «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Однако сам игрок хотел бы остаться в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Пауло Дибала
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