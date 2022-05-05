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Чемпионат Италии. Серия А

«Тоттенхэм» работает над выкупом Кулушевски

05 Мая 2022 • 18:44 Комментировать
Дженоа
...
Ювентус
4.40 3.60 1.82
06.05 22:00

Лондонский «Тоттенхэм» продолжает вести работу по полноценному выкупу полузащитника Деяна Кулушевски, который ныне выступает за команду на правах аренды из туринского «Ювентуса».

На сегодняшней пресс-конференции перед игрой с «Ливерпулем» главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в очередной раз подтвердил, что его клуб планирует выкупить трансфер Кулушевски на постоянной основе.

Напомним, что арендное соглашение Кулушевски рассчитано на полтора года. Согласно некоторым источникам, сумма выкупа шведского полузащитника составляет 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Деян Кулушевски
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