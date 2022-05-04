Агент Дибалы опроверг информацию о договорённости с «Интером»

Агент нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы не подтвердил информацию о договорённости своего клиента о переходе в миланский «Интер».

Напомним, что летом аргентинец станет свободным агентом, так как «Ювентус» не стал продлевать его истекающий контракт.

Главными претендентами на Дибалу назывались мадридский «Атлетико» и «Интер». Недавно в СМИ сообщили о том, что 28-летний футболист решил перебраться в «Интер», однако эту информацию опроверг его агент: «Я отрицаю наличие договорённости с каким-либо итальянским или иностранным клубом, никакого соглашения пока нет», – прокомментировал слухи Хорхе Антун, представляющий интересы Пауло Дибалы.

Как информирует журналист Фабрицио Романо, «Интер» действительно рассматривает возможность приглашения Дибалы в свои ряды, но стороны ещё не договорились.