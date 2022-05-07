«Ювентус» потерял шансы на чемпионство

Футболисты туринского «Ювентуса» потеряли даже математические шансы на чемпионский титул в Серии А в этом сезоне.

Произошло это после того, как «Интер» одержал волевую победу над «Эмполи», а «старая синьора» неожиданно на выезде уступила «Дженоа» со счётом 1:2. Стоит отметить, что туринский клуб вёл в счёте большую часть матча, но в концовке умудрился пропустить два мяча. Из-за этого поражения «Ювентус» также потерял шансы и на теоретическое второе место.

Напомним, что на данный момент подопечные Массимилиано Аллегри занимают четвёртую строчку в итальянском чемпионате.