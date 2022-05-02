«Ювентус» предлагает «Арсеналу» обменять Артура на Габриэля

Туринский «Ювентус» сделал предложение лондонскому «Арсеналу» по обмену полузащитника Артура Мело на защитника Габриэля дос Сантоса. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Напомним, что «Арсенал» зимой активно интересовался Артуром Мело, но главный тренер «старой синьоры» заблокировал сделку. Теперь «Ювентус» намерен возобновить переговоры и выдвинуть свои условия сделки, которая заключается в обмене на защитника Габриэля дос Сантоса.

Артур Мело перешёл в «Ювентус» из каталонской «Барселоны» летом 2020 года. Бразилец не смог закрепиться в основе «старой синьоры» и может покинуть клуб по окончанию сезона.