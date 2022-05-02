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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» планирует заменил Кьеллини с помощью Гатти

02 Мая 2022 • 14:45 Комментировать
Дженоа
...
Ювентус
4.50 3.60 1.80
06.05 22:00

Туринский «Ювентус» определился насчёт потенциальной замены своему центральному защитнику Джорджо Кьеллини. По информации Calciomercato, «бьянконери» хотят дать шанс молодому Федерико Гатти, который проводит нынешний сезон на правах аренды за «Фрозиноне».

Контракт Кьеллини со «старой синьорой» заканчивается летом 2023 года. При этом в итальянской прессе уже несколько месяцев активно гуляют слухи о возможном переезде Кьеллини в МЛС, где в услугах футболиста заинтересованы несколько клубов.

Федерико Гатти в этом сезоне провёл 34 матча за «Фрозиноне» в Серии Б. В этих поединках защитник записал на свой счёт 5 голов и два ассиста.

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Ювентус Джорджо Кьеллини
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